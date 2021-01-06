В Узбекистане ожидаются холода до 20 градусов мороза

CentralAsia (UZ) - С 6 по 7 января в Узбекистане ожидаются холода до 20 градусов мороза, сообщили в Узгидромет.

Во всех регионах страны будет переменная облачность, а местами возможен туман. Самая низкая температура будет наблюдаться в Каракалпакстане и Хорезмской области.

В Ташкенте температура ночью достигнет 7-9° мороза, днем 3-5° мороза. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с.

В Каракалпакстане и Хорезмской области температура ночью 12-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла; по Устюрту ночью 15-20° мороза, днем 2-7° мороза.

В Бухарской и Навоийской области ночью 7-12° мороза, по северу Навоийской области 15-20° мороза, днем 2-7° мороза. Ранее сообщалось, что в Узбекистане водопад замёрз из-за аномального похолодания.