[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане ожидаются холода до 20 градусов мороза

CentralAsia (UZ) -  С 6 по 7 января в Узбекистане ожидаются холода до 20 градусов мороза, сообщили в Узгидромет.

Во всех регионах страны будет переменная облачность, а местами возможен туман. Самая низкая температура будет наблюдаться в Каракалпакстане и Хорезмской области.

В Ташкенте температура ночью достигнет 7-9° мороза, днем 3-5° мороза. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с.

В Каракалпакстане и Хорезмской области температура ночью 12-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла; по Устюрту ночью 15-20° мороза, днем 2-7° мороза.

В Бухарской и Навоийской области ночью 7-12° мороза, по северу Навоийской области 15-20° мороза, днем 2-7° мороза. Ранее сообщалось, что в Узбекистане водопад замёрз из-за аномального похолодания.

print
  • Узбекистан и Беларусь за 11 месяцев увеличили товарооборот на 5,4% – до $225 млн
  • В Узбекистане предлагают запретить продажу насвая
  • После трех лет блокады Саудовская Аравия откроет границу с Катаром


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com