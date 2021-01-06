Хакеры взломали сайт администрации Сурхандарьинской области и пригрозили хокиму

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане хакеры взломали официальный сайт хокимията Сурхандарьинской области и оставили обращение хокиму Туре Боболову.

«Clone Security приветствует вас. Сообщаем хокиму Сурхандарьинской области Боболову Туре Абдиевичу следующее. Нанимайте настоящих специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а не детей чиновников, окончивших университет на деньги своего отца», - заявили хакеры.

Они подчеркнули, что «вошли во всю систему хокимията», передает Кун.уз.

«Если вы примете во внимание хороших профессионалов и не будете посвящать им свое драгоценное время, ваши закрытые решения и приказы будут позорно распространяться по всему интернету. Не волнуйтесь, благодаря вашим «тупыми» сотрудникам в области ИКТ мы уже вошли во всю систему управления», - сказали взломщики.

Хакера призвали хокима области поменять систему работы и пригрозили вывести из строя всю систему.

«Вы обязаны уделять внимание развитию ИКТ», - заключили они.