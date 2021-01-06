В Узбекистане выпали «странные осадки» в виде снежных зерен из тумана

CentralAsia (UZ) - В последние дни жители Узбекистана могут наблюдать необычное явление – снежные зерна выпадают как будто из тумана.

Такое явление в Узбекистане бывает крайне редко, гораздо чаще оно наблюдается в регионах с устойчивой морозной зимой. Возникновение этого явления вызвано влиянием холодного сибирского антициклона. Обычно при такой синоптической ситуации осадки не выпадают, – сообщили в Узгидромете.

Такое явление в Узбекистане бывает крайне редко, гораздо чаще оно наблюдается в регионах с устойчивой морозной зимой. Возникновение этого явления вызвано влиянием холодного сибирского антициклона. Обычно при такой синоптической ситуации осадки не выпадают.

Однако, из-за сильного ночного выхолаживания приземного слоя воздуха возникает так называемая температурная инверсия, когда нижние слои воздуха оказываются более холодными, чем верхние. В результате образуется "запирающий" слой, который препятствует конвекции. В этой ситуации теплый пар, который в большом количестве выбрасывают в воздух трубы интенсивно работающих котельных, как бы "натыкаются" на этот слой, конденсируется и выпадает в виде снежных зерен.

Некоторые исследователи, изучавшие это явление, называют его «техногенным снегом». Однако это природное явление, которое видоизменяется под влиянием антропогенного фактора.