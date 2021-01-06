Милиция Ташкента призвала не проходить мимо замерзающих бездомных людей

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, инспекторы профилактики проводят мероприятия по поиску бездомных людей в подвалах домов, на теплотрассах, в подъездах многоэтажек.

В эти дни в некоторых регионах Узбекистана температура воздуха опустится до минус 17-20 градусов. В столице страны минусовая температура держится даже днем.

Нуждающихся в помощи отвозят в приют для бездомных «Мехр саховат», организованный ГУВД г. Ташкента при Центре по реабилитации лиц без определенного места жительства. За сутки сотрудниками ГУВД было найдено и привезено в приют 24 человека, сообщили в ведомстве.

В приюте бездомным предоставляется возможность привести себя в порядок, переодеться в чистую одежду по сезону, поесть горячую еду и впервые за долгое время выспаться в теплой кровати.

"Уважаемые жители и гости Ташкента! Если вы увидели бездомного, замерзающего на улице, проявите милосердие, сообщите в ГУВД г. Ташкента по телефону 71-281-90-32", - отмечается в сообщении.