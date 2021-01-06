В ЕС одобрили использование вакцины от коронавируса Moderna

CentralAsia (CA) - В Евросоюзе дали условное разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Об этом говорится в сообщении регулятора — Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

Условное разрешение означает, что компания продолжит предоставлять результаты испытаний в течение двух лет. Препарат предназначен для лиц старше 18 лет.

Теперь вакцина должна получить одобрение властей Евросоюза. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ЕК «полным ходом работают над тем, чтобы утвердить это решение и сделать вакцину доступной в ЕС».

Вакцина Moderna стала второй, использование которой одобрил регулятор Евросоюза. 21 декабря ЕС разрешил применение вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Оба препарата, по информации разработчиков, показали высокую эффективность. У Pfizer она заявлена на уровне 95%, у Moderna — 94,1% и 100% при тяжелых случаях.

В конце декабря в США выявили первый случай острой аллергической реакции на вакцину Moderna, сообщила газета The New York Times. Побочный эффект проявился у мужчины спустя несколько минут после прививки. Сам он рассказал, что почти сразу почувствовал недомогание: у него участилось сердцебиение, выступил холодный пот, онемел язык и упало давление. Издание уточнило, что у мужчины была аллергия на моллюсков и симптомы, появившиеся у него после прививки, по его словам, были такими же, как и реакция на этот аллерген. Мужчине оказали медицинскую помощь и затем отпустили из больницы.