В Вашингтоне проходит протест десятков тысяч сторонников Трампа (видео)

CentralAsia (CA) - В Вашингтоне десятки тысяч сторонников действующего главы государства Дональда Трампа протестуют против результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил демократ Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, многотысячная толпа собралась к югу от Белого дома, люди ждут выступления Трампа. Затем планируется марш к Капитолию, где совместная сессия палат конгресса должна утвердить результаты голосования.

"Мы просто пришли поддержать президента Трампа", — сказал один из собравшихся. Он заявил, что не вполне понимает, какие шаги сейчас можно предпринять, чтобы Трамп победил.

По официальным данным, на выборах выиграл Джо Байден: демократ получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Он требует от вице-президента Майка Пенса пересмотреть результаты голосования в ходе церемонии в конгрессе. При этом у Пенса нет таких полномочий: по закону он должен председательствовать во время подсчета голосов, а возможные возражения могут высказывать члены конгресса.

6 января в ходе выступления штате Джорджия Трамп пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и администрацию.

Следующего главу государства приведут к присяге 20 января.