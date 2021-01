В Вашингтоне сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса во время утверждения президента Байдена. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Вчера, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где нижняя и верхняя палата собрались утвердить итоги президентских выборов, по результатам которых новым избранным президентом стал демократ Джо Байден.



Толпа демонстрантов вошла в зал заседаний Сената. В коридорах звучало скандирование «Мы за Трампа!» (We Want Trump!). Сенаторов ранее эвакуировали, как и вице-президента Майка Пенса.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час в столице.



Как сообщил телеканал CNN, в здании произошла стрельба, была ранена женщина и госпитализирована в критическом состоянии. Позже стало известно, что она скончалась.



По данным New York Times, армия привела в боевую готовность все имеющиеся в столице силы Нацгвардии, также в Вашингтон направили полицию и Национальную гвардию соседнего штата Вирджиния.

Полиция Капитолия применяла в коридорах слезоточивый газ, Нацгвардия установила металлические барьеры, несколько сотен полицейских выстроились, перекрыв все подходы к правительственным учреждениям.



В свою очередь Джо Байден призвал президента Трампа немедленно выступить по телевидению и потребовать, чтобы эта «осада» здания конгресса закончилась.



Позже Трамп выступил с видеообращением и заявил, что выборы были фальсифицированы, но призвал своих сторонников вернуться домой и вести себя мирно.



Твиттер пометил данное видео как содержащее дезинформацию о выборах, его невозможно ретвитнуть или лайкнуть. Страницы Трампа в Фейсбуке, Твиттере и Инстрагаме, также канал на YouTube заморожены на 24 часа.



Член Конгресса Ильхан Омар заявила в своем Твиттере, что действия сторонников Трампа вынудили ее вновь заявить о необходимости объявить импичмент уходящему президенту еще до завершения его официального срока.



По итогам дополнительных выборов в штате Джорджия демократы сумели получить большинство в Сенате, и теперь контролируют обе палаты Конгресса, так что возможный импичмент действующего президента США становится сугубо техническим вопросом.

What’s happening in Washington right now is so wild the fact that it could be a superspreader event probably ranks low on the list of concerns. pic.twitter.com/MnDD1TfdF3 — Jesus Jiménez (@jesus_jimz) January 6, 2021

US Capitol Police have evacuated two buildings on the Hill, the Madison Library of Congress Building and the Cannon House Office Building, where our crew is set up.



Here’s a look at some staffers and press waiting in a hallway in the Longworth House Office Building. pic.twitter.com/MyMlSNqEUt — Taylor Popielarz (@TaylorPopielarz) January 6, 2021