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  7 января 2021
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В Вашингтоне сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса во время утверждения президента Байдена. Видео, фото
// Reuters
Предыстория: В Вашингтоне проходит протест десятков тысяч сторонников Трампа (видео)

CentralAsia (CA) -  Вчера, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где нижняя и верхняя палата собрались утвердить итоги президентских выборов, по результатам которых новым избранным президентом стал демократ Джо Байден.

Толпа демонстрантов вошла в зал заседаний Сената. В коридорах звучало скандирование «Мы за Трампа!» (We Want Trump!). Сенаторов ранее эвакуировали, как и вице-президента Майка Пенса.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час в столице.

Как сообщил телеканал CNN, в здании произошла стрельба, была ранена женщина и госпитализирована в критическом состоянии. Позже стало известно, что она скончалась.

По данным New York Times, армия привела в боевую готовность все имеющиеся в столице силы Нацгвардии, также в Вашингтон направили полицию и Национальную гвардию соседнего штата Вирджиния.

Полиция Капитолия применяла в коридорах слезоточивый газ, Нацгвардия установила металлические барьеры, несколько сотен полицейских выстроились, перекрыв все подходы к правительственным учреждениям.

В свою очередь Джо Байден призвал президента Трампа немедленно выступить по телевидению и потребовать, чтобы эта «осада» здания конгресса закончилась.

Позже Трамп выступил с видеообращением и заявил, что выборы были фальсифицированы, но призвал своих сторонников вернуться домой и вести себя мирно.

Твиттер пометил данное видео как содержащее дезинформацию о выборах, его невозможно ретвитнуть или лайкнуть. Страницы Трампа в Фейсбуке, Твиттере и Инстрагаме, также канал на YouTube заморожены на 24 часа.

Член Конгресса Ильхан Омар заявила в своем Твиттере, что действия сторонников Трампа вынудили ее вновь заявить о необходимости объявить импичмент уходящему президенту еще до завершения его официального срока.

По итогам дополнительных выборов в штате Джорджия демократы сумели получить большинство в Сенате, и теперь контролируют обе палаты Конгресса, так что возможный импичмент действующего президента США становится сугубо техническим вопросом.

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