[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах президентских выборов

CentralAsia (CA) -  Вчера, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмом взяли здание Конгресса, где должны были утвердить итоги президентских выборов, по результатам которых новым избранным президентом стал демократ Джо Байден.

Экс-президент США Барак Обама обвинил действующего президента Дональда Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах выборов на фоне прошедших в вчера в Вашингтоне беспорядков.

«История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны», - говорится в заявлении в Твиттере Обамы.

По его словам, это случившееся не должно было быть сюрпризом. Республиканская партия и сочувствующие ей СМИ, по мнению экс-президента, последние 2 месяца не желали говорить своим сторонникам правду о выборах и что избранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января. Подобный отрыв от реальности и привел к таким последствиям, считает Обама.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил протесты в Вашингтоне против результатов президентских выборов. Об этом он написал в своем Твиттере.

«США всегда выступали за демократию во всем мире, поэтому очень важно, чтобы транзит власти в этой стране прошел мирно и законно», - написал Джонсон. Он назвал акции протеста «сценами позора».

Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии «восстанием, которое подстрекал президент».

«То, что произошло сегодня здесь, было восстанием, которое подстрекал президент Соединенных Штатов», - заявил Ромни.

Он назвал действующего президента Дональда Трампа «человеком с уязвленной гордостью», который «намеренно дезинформировал своих сторонников два месяца, а затем поощрил на их действия сегодня утром».

Ромни призвал коллег закончить подсчет голосов выборщиков и воздержаться от дальнейших возражений, а также единогласно поддержать легитимность президентских выборов.

print
  • Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах президентских выборов
  • Когда начинается конец общества нашей цивилизации?
  • 7 января туркменский «Боинг» в очередной раз отправится в Мюнхен


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com