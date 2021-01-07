Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах президентских выборов

CentralAsia (CA) - Вчера, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмом взяли здание Конгресса, где должны были утвердить итоги президентских выборов, по результатам которых новым избранным президентом стал демократ Джо Байден.



Экс-президент США Барак Обама обвинил действующего президента Дональда Трампа в разжигании насилия и лжи об итогах выборов на фоне прошедших в вчера в Вашингтоне беспорядков.



«История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны», - говорится в заявлении в Твиттере Обамы.



По его словам, это случившееся не должно было быть сюрпризом. Республиканская партия и сочувствующие ей СМИ, по мнению экс-президента, последние 2 месяца не желали говорить своим сторонникам правду о выборах и что избранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января. Подобный отрыв от реальности и привел к таким последствиям, считает Обама.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил протесты в Вашингтоне против результатов президентских выборов. Об этом он написал в своем Твиттере.



«США всегда выступали за демократию во всем мире, поэтому очень важно, чтобы транзит власти в этой стране прошел мирно и законно», - написал Джонсон. Он назвал акции протеста «сценами позора».

Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии «восстанием, которое подстрекал президент».



«То, что произошло сегодня здесь, было восстанием, которое подстрекал президент Соединенных Штатов», - заявил Ромни.



Он назвал действующего президента Дональда Трампа «человеком с уязвленной гордостью», который «намеренно дезинформировал своих сторонников два месяца, а затем поощрил на их действия сегодня утром».



Ромни призвал коллег закончить подсчет голосов выборщиков и воздержаться от дальнейших возражений, а также единогласно поддержать легитимность президентских выборов.