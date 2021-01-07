В Вашингтоне продлен режим ЧС до дня инаугурации президента США

CentralAsia (CA) - Мэр Вашингтона Мюриел Баузер сегодня, 7 января объявила о продлении режима чрезвычайной ситуации в столице до 21 января 2021 года.

«Сегодняшние события и обоснованные опасения продолжающейся чрезвычайной ситуации представляют угрозу общественной безопасности и благополучию жителей округа. В соответствии с этим данным распоряжением режим чрезвычайной ситуации продлевается на 15 дней до следующего распоряжения мэра», - говорится в заявлении Баузер.

6 января в США сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание по утверждению победы Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков произошла стычка между демонстрантами и силовиками, по данным главы полиции, задержаны около 20 человек, скончались — 4.