[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Вашингтоне продлен режим ЧС до дня инаугурации президента США

CentralAsia (CA) -  Мэр Вашингтона Мюриел Баузер сегодня, 7 января объявила о продлении режима чрезвычайной ситуации в столице до 21 января 2021 года.

«Сегодняшние события и обоснованные опасения продолжающейся чрезвычайной ситуации представляют угрозу общественной безопасности и благополучию жителей округа. В соответствии с этим данным распоряжением режим чрезвычайной ситуации продлевается на 15 дней до следующего распоряжения мэра», - говорится в заявлении Баузер.

6 января в США сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание по утверждению победы Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков произошла стычка между демонстрантами и силовиками, по данным главы полиции, задержаны около 20 человек, скончались — 4.

print
  • Как влияет пребывание в космосе на организм человека?
  • Монгольская версия Википедии появилась на классическом монгольском письме
  • Токаев ответил депутату Госдумы, назвавшему территорию Казахстана «подарком от России»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com