В Таджикистане за сутки не выявлено новых случаев коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения республики.

На 7 января 104 человека с легкими признаками COVID-19 находятся дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей, говорится в сообщении ведомства.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане остается прежним — 13 305. Всего от COVID-19 выздоровели 13 111 пациентов, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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