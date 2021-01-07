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  7 января 2021
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Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов президентских выборов после беспорядков

CentralAsia (CA) -  Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов президентских выборов после того, как сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия.

Сенаторы утверждают голоса выборщиков от штатов.

6 января в США сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание по утверждению победы Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков произошла стычка между демонстрантами и силовиками, по данным главы полиции, задержаны около 20 человек, скончались — 4.

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