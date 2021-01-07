В Казахстане коронавирус выявлен у 775 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 122;
- город Алматы - 105;
- Атырауская область - 75;
- Павлодарская область - 75;
- Алматинская область - 61;
- Акмолинская область - 60;
- Костанайская область - 59;
- Северо-Казахстанская область - 56;
- Восточно-Казахстанская область - 42;
- Западно-Казахстанская область - 32;
- Карагандинская область - 30;
- Жамбылская область - 15;
- город Шымкент - 12;
- Туркестанская область - 11;
- Актюбинская область - 8;
- Кызылординская область - 7;
- Мангистауская область - 5.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 159 819 случаев коронавируса.