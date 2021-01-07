В Казахстане коронавирус выявлен у 775 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 122;

- город Алматы - 105;

- Атырауская область - 75;

- Павлодарская область - 75;

- Алматинская область - 61;

- Акмолинская область - 60;

- Костанайская область - 59;

- Северо-Казахстанская область - 56;

- Восточно-Казахстанская область - 42;

- Западно-Казахстанская область - 32;

- Карагандинская область - 30;

- Жамбылская область - 15;

- город Шымкент - 12;

- Туркестанская область - 11;

- Актюбинская область - 8;

- Кызылординская область - 7;

- Мангистауская область - 5.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 159 819 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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