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  7 января 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 146 789 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18 766;

- Алматы - 17 638;

- Нур-Султан - 17 274;

- Атырауская область - 12 676;

- Карагандинская область - 11 644;

- Западно-Казахстанская область - 8173;

- Северо-Казахстанская область - 8162;

- Павлодарская область - 8093;

- Костанайская область - 7296;

- Акмолинская область - 6725;

- Алматинская область - 6044;

- Шымкент - 5328;

- Жамбылская область - 4882;

- Актюбинская область - 3601;

- Мангистауская область - 3577;

- Туркестанская область - 3567;

- Кызылординская область - 3343.

Коронавирус в Казахстане
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