За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 146 789 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18 766;
- Алматы - 17 638;
- Нур-Султан - 17 274;
- Атырауская область - 12 676;
- Карагандинская область - 11 644;
- Западно-Казахстанская область - 8173;
- Северо-Казахстанская область - 8162;
- Павлодарская область - 8093;
- Костанайская область - 7296;
- Акмолинская область - 6725;
- Алматинская область - 6044;
- Шымкент - 5328;
- Жамбылская область - 4882;
- Актюбинская область - 3601;
- Мангистауская область - 3577;
- Туркестанская область - 3567;
- Кызылординская область - 3343.
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