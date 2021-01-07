Конгресс США утвердил итоги голосования в штате Джорджия

CentralAsia (CA) - В Вашингтоне продолжается совместная сессия Конгресса по утверждению итогов президентских выборов США.

Конгресс утвердил поданные за Джо Байдена голоса 16 выборщиков от штата Джорджия.



На данный момент утверждение выборщиков по штатам идет далее в порядке алфавитной переклички.



6 января в США сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание по утверждению победы Байдена на президентских выборах, прервав сессию. В результате беспорядков произошла стычка между демонстрантами и силовиками, по данным главы полиции, задержаны около 20 человек, скончались — 4.