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  7 января 2021
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В зоопарке Никарагуа родилась белая бенгальская тигрица

CentralAsia (CA) -  В зоопарке Никарагуа родился белый бенгальский тигр. Это первый тигр такого окраса, родившийся в Центральной Америке, сообщает ВВС.

Белый окрас очень редко встречается - таким рождается всего один из 10 тысяч бенгальских тигров.

Новорожденную тигрицу по имени Ньевес, что можно перевести примерно как «снежок», растит жена директора зоопарка Марина Аргуэлло, так как малышку отвергла мать. У бенгальской тигрицы, которую спасли из цирка пять лет назад, не появилось молока для кормления потомства.

У белых тигров имеется рецессивный ген, влияющий на окрас. Известно, что мать Ньевес была носителем этого гена, который унаследовала от собственного отца, который был белого окраса.

Сегодня такие тигры встречаются только в неволе - иногда их специально скрещивают, чтобы сохранить белый цвет меха. Последний известный белый тигр в природе умер от рук охотников в 1958 году.

Белые тигры обычно меньше, чем тигры с обычным окрасом, и также из-за близкородственного скрещивания у них часто наблюдаются генетические дефекты, проявляющиеся в виде косоглазия, проблем с почками или косолапости и других патологий.

Ньевес - не единственный белый тигр в зоопарке недалеко от столицы Манагуа. В мае 2019 года туда привезли тигрят по имени Осма и Халиме, которых подарил зоопарк в Мексике.

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