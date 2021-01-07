В ходе беспорядков в Вашингтоне погибли 4 человека

// Reuters

CentralAsia (CA) - В ходе беспорядков возле Капитолия вчера, 6 января погибли еще три человека, ранее сообщалось о смерти одной участницы протестов — она была застрелена полицией. Таким образом, общее число погибших достигло 4 человек, сообщает телеканал NBC News.



По словам начальника полиции Вашингтона Роберта Конти, три человека погибли в ходе «отдельных неотложных медицинских ситуаций».



Также в ходе беспорядков четырнадцать офицеров полиции получили ранения и травмы. Полицейские задержали 52 человека, добавил Конти.



Глава полиции Вашингтона также сообщил, что после штурма в здании Капитолия были обнаружены две трубчатые бомбы — одна в офисе Национального комитета Республиканской партии, другая в Национальном комитете Демократической партии. А в грузовике на территории Капитолия полиция нашла пистолеты и бутылки с зажигательной смесью.

6 января в США сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание по утверждению победы Байдена на президентских выборах, прервав сессию. В результате беспорядков произошла стычка между демонстрантами и силовиками. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.