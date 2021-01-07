Фоторепортаж — Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий

CentralAsia (CA) - В среду в Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа, протестующие против результатов президентских выборов, штурмом взяли здание Конгресса. Демонстранты прервали заседание по утверждению победы Байдена на выборах.

По последним данным, в ходе беспорядков погибли четыре человека, задержаны — 52.

Полиция с оружием наблюдает, как протестующие пытаются ворваться в зал заседания. AP Photo

Сторонники Трампа на митинге в среду, 6 января. Пока Конгресс готовится утвердить победу избранного президента Джо Байдена, тысячи людей собрались, чтобы продемонстрировать свою поддержку президенту Дональду Трампу. AP Photo

Протестующие пытаются прорваться через барьер, установленный полицией. АP Photo

Полиция следит за демонстрантами, которые пытаются прорваться через полицейский барьер. AP Photo

Столкновение между полицией и сторонниками Трампа. AP Photo

Полицейские помогают женщине подняться во время митинга. AP Photo

Полиция Капитолия пытается сдержать протестующих у восточных дверей здания Конгресса. AP Photo

Сенаторы покидают зал заседаний, когда протестующие пытаются ворваться. AP Photo



Представители Конгресса прячутся. AP Photo

Полиция Капитолия с оружием стоит наготове у забаррикадированной двери, когда протестующие пытаются ворваться в зал. AP Photo

Задержания в здании Конгресса. AP Photo

Зал заседаний после эвакуации сенаторов. AP Photo

Сторонники Трампа поднимаются по стене западной части Капитолия США. AP Photо

