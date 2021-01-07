Фоторепортаж — Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий

- Азия и мир, общество
- 13:01, 07 января 2021
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CentralAsia (CA) - В среду в Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа, протестующие против результатов президентских выборов, штурмом взяли здание Конгресса. Демонстранты прервали заседание по утверждению победы Байдена на выборах.
По последним данным, в ходе беспорядков погибли четыре человека, задержаны — 52.
Полиция с оружием наблюдает, как протестующие пытаются ворваться в зал заседания. AP Photo
Сторонники Трампа на митинге в среду, 6 января. Пока Конгресс готовится утвердить победу избранного президента Джо Байдена, тысячи людей собрались, чтобы продемонстрировать свою поддержку президенту Дональду Трампу. AP Photo
Протестующие пытаются прорваться через барьер, установленный полицией. АP Photo
Полиция следит за демонстрантами, которые пытаются прорваться через полицейский барьер. AP Photo
Столкновение между полицией и сторонниками Трампа. AP Photo
Полицейские помогают женщине подняться во время митинга. AP Photo
Полиция Капитолия пытается сдержать протестующих у восточных дверей здания Конгресса. AP Photo
Сенаторы покидают зал заседаний, когда протестующие пытаются ворваться. AP Photo
Представители Конгресса прячутся. AP Photo
Полиция Капитолия с оружием стоит наготове у забаррикадированной двери, когда протестующие пытаются ворваться в зал. AP Photo
Задержания в здании Конгресса. AP Photo
Зал заседаний после эвакуации сенаторов. AP Photo
Сторонники Трампа поднимаются по стене западной части Капитолия США. AP Photо