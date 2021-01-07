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  7 января 2021
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Фоторепортаж — Как сторонники Трампа штурмовали Капитолий

CentralAsia (CA) -  В среду в Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа, протестующие против результатов президентских выборов, штурмом взяли здание Конгресса. Демонстранты прервали заседание по утверждению победы Байдена на выборах.

По последним данным, в ходе беспорядков погибли четыре человека, задержаны — 52.

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Полиция с оружием наблюдает, как протестующие пытаются ворваться в зал заседания. AP Photo

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Сторонники Трампа на митинге в среду, 6 января. Пока Конгресс готовится утвердить победу избранного президента Джо Байдена, тысячи людей собрались, чтобы продемонстрировать свою поддержку президенту Дональду Трампу. AP Photo

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Протестующие пытаются прорваться через барьер, установленный полицией. АP Photo

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Полиция следит за демонстрантами, которые пытаются прорваться через полицейский барьер. AP Photo

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Столкновение между полицией и сторонниками Трампа. AP Photo

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Полицейские помогают женщине подняться во время митинга. AP Photo

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Полиция Капитолия пытается сдержать протестующих у восточных дверей здания Конгресса. AP Photo

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Сенаторы покидают зал заседаний, когда протестующие пытаются ворваться. AP Photo

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Представители Конгресса прячутся. AP Photo

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Полиция Капитолия с оружием стоит наготове у забаррикадированной двери, когда протестующие пытаются ворваться в зал. AP Photo

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Задержания в здании Конгресса. AP Photo

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Зал заседаний после эвакуации сенаторов. AP Photo

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Сторонники Трампа поднимаются по стене западной части Капитолия США. AP Photо

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