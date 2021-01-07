[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Две немецкие компании совместно разработают вакцину против коронавируса

CentralAsia (CA) -  Две немецкие компании — Curevac и Bayer намерены в ближайшее время наладить совместное производство вакцины против коронавируса. О планах создания национального вакцинного альянса сообщают немецкие издания Bild и The Pioneer. Эту информацию агентству dpa подтвердили источники в правительственных кругах.

Альянс создается с целью ускорить вакцинацию населения Германии, так чтобы все жители были привиты еще до наступления лета. По данным Bild, речь идет о вакцине, разработанной компанией Curevac из Тюбингена, международную сертификацию, производство и поставки которой возьмет на себя концерн из Леверкузена.

По состоянию на декабрь 2020 года различными медицинскими учреждениями и фармацевтическими компаниями ведутся разработки более 200 потенциальных вакцин от коронавируса, испытания на людях начались для 63 препаратов.

print
  • «Солнечные собаки» появились в небе над Монголией в 30-градусный мороз. Фото
  • Héli-Union предоставить Монголии доступ к ноу-хау Франции в области вертолетов
  • Новый штамм коронавируса COVID-19 обнаружили в 41 стране


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com