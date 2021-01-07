Две немецкие компании совместно разработают вакцину против коронавируса

CentralAsia (CA) - Две немецкие компании — Curevac и Bayer намерены в ближайшее время наладить совместное производство вакцины против коронавируса. О планах создания национального вакцинного альянса сообщают немецкие издания Bild и The Pioneer. Эту информацию агентству dpa подтвердили источники в правительственных кругах.



Альянс создается с целью ускорить вакцинацию населения Германии, так чтобы все жители были привиты еще до наступления лета. По данным Bild, речь идет о вакцине, разработанной компанией Curevac из Тюбингена, международную сертификацию, производство и поставки которой возьмет на себя концерн из Леверкузена.

По состоянию на декабрь 2020 года различными медицинскими учреждениями и фармацевтическими компаниями ведутся разработки более 200 потенциальных вакцин от коронавируса, испытания на людях начались для 63 препаратов.