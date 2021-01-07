Коронавирус: Можно ли быть вакцинированным и заразным?

CentralAsia (CA) - Вакцины против коронавируса эффективны в предотвращении симптомов заболевания, но все еще нет данных, подтверждающих, что они предотвращают передачу вируса, хотя это вполне возможно, пишет Паскалина Мине, автор статьи швейцарской газеты Le Temps.



Даже если вакцина защищает от болезни, еще нет известно, поддерживает ли она передачу коронавируса, говорится на информационной странице Федерального управления общественного здравоохранения OFSP, посвященной вакцинам.



При клинических испытаниях вакцин от COVID-19 ставились две основные цели: определить, безопасны ли они, и предотвращают ли они симптомы заболевания. Чтобы выяснить это, большое количество людей получили вакцину, а такое же количество людей — раствор плацебо, пишет автор.



В итоге вакцины оказались очень эффективными: они предотвратили заболевание примерно у 95% людей, получивших вакцину от Pfizer-BioNTech или от Moderna. Вакцина Оксфордского университета и компании AstraZeneca менее эффективна, она дает уменьшение появления симптомов примерно от 70% до 90%, если первая доза была половинной, а не стандартной, отмечает издание.



Но в большинстве клинических испытаний не изучалось, были ли вакцинированные люди инфицированы коронавирусом. Вакцина вводится внутримышечно, поэтому она вызывает общий иммунный ответ. Она снижает риск развития симптомов, но не обязательно предотвращает проникновение вируса и его размножение на уровне слизистой оболочки носа, говорит Блез Жантон, руководитель поликлиники туристической медицины и вакцинации в университетской клинике Unisanté.



Выяснение того, могут ли люди, получившие вакцину от коронавируса, заразиться этим вирусом, при этом не заболевая, отнюдь не маловажно. Сейчас принято считать, что бессимптомные носители, не соблюдающие инструкции по защите, могут быть заразными и, следовательно, передавать коронавирус другим. Однако чувство безопасности, вызванное вакцинацией, может побудить многих людей ослабить свои усилия, подчеркивает Мине.



Только команда Оксфордского университета и компании AstraZeneca специально рассмотрела вопрос о количестве бессимптомных носителей среди вакцинированных лиц, что потребовало дополнительных принудительных мер. Каждую неделю у участников клинических испытаний брали образцы слизистой оболочки носа, чтобы выяснить, есть ли у них инфекция, даже без сопутствующих симптомов. говорит Блез Жантон.



По данным о результатах испытаний, опубликованным в декабре, вакцина снизила количество заражений почти на 60% по сравнению с тем, что произошло в группе плацебо, по крайней мере, при введении первой половинной дозы вакцины, отмечает издание. «Это менее впечатляюще, чем 95% защита от симптомов, но все же позволяет предположить, что у вакцинированных гораздо меньше заражений, чем в группе плацебо», - отмечает Жантон.



В середине декабря компания Moderna тоже объявила об обнадеживающих результатах по бессимптомным больным. Во время введения второй дозы ее вакцины в группе плацебо было выявлено 38 зараженных, но бессимптомных человек, по сравнению с 14 в группе, получившей вакцину, то есть в три раза меньше.



«Я не могу представить, чтобы эти вакцины не влияли на распространение вируса, потому что они значительно уменьшают возникновение симптомов. Тогда как люди с симптомами гораздо более заразны, чем бессимптомные носители. Даже если нельзя гарантировать, что вакцины предотвратят передачу болезни близким людям, они априори снижают риск», - сказал Блез Жантон.



Таким образом, вакцинация позволяет защитить себя, а также других, по крайней мере, до определенной степени.