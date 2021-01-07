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  7 января 2021
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Пресс-секретарь Мелании Трамп подала в отставку после штурма Конгресса
Стефани Гришэм
Стефани Гришэм

CentralAsia (CA) -  Стефани Гришэм, бывший пресс-секретарь Белого дома, а также нынешний руководитель аппарата первой леди США Мелании Трамп, подала в отставку после беспорядков в Вашингтоне, сообщает CNN.

Социальный секретарь Белого дома Рики Нисета и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттью также подали в отставку.

Гришам и Нисета были одними из давних сотрудников администрации Трампа.

Гришэм начала свою карьеру, работая на тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа в 2015 году в качестве пресс-секретаря в предвыборной кампании. Она вошла в Белый дом в качестве заместителя пресс-секретаря Шона Спайсера, но в марте 2017 года Мелания Трамп наняла ее в свой штат Восточного крыла.

В качестве пресс-секретаря Мелании Трамп Гришэм быстро стала одним из видных сотрудников первой леди, зачастую выступая в роли защитника.

«Для меня было честью служить в Белом доме. Я очень горжусь тем, что была частью администрации госпожи Трамп по оказанию помощи детям во всем мире, и горжусь многими достижениями этой администрации», - сказал Гришэм в интервью CNN.

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