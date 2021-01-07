Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом

CentralAsia (CA) - В ходе совместной сессии по утверждению итогов президентских выборов США, которая продолжалась 10 часов, Конгресс утвердил победу Джо Байдена.



Три голоса выборщиков штата Вермонт обеспечили Байдену и избранному вице-президенту США Камале Харрис пороговое количество голосов — 270, необходимое для победы на президентских выборах.

Сенат и представители палаты отклонили возражения против исключения голосов избирателей Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против итогов голосования в Аризоне, Неваде и Мичигане, но предложения потерпели неудачу до того, как дошли до дебатов.



Это свидетельство было получено после того, как сторонники Трампа в среду штурмовали Капитолий.



Совместное заседание Конгресса, которое обычно является церемониальным мероприятием, было остановлено на несколько часов, когда протестующие ворвались в зал заседаний.



Сессия возобновилась около 8 часов вечера (по времени Вашингтона).