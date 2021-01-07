Число случаев коронавируса в России увеличилось на 23,5 тыс. за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрирован 23 541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 января сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 681 (11,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 332 142 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 92,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 300 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 644 093 человека.