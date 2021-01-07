Число жертв коронавируса в России превысило 60 тысяч

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 506 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве — 76 и Санкт-Петербурге — 69.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 60 457 человек. Всего с начала пандемии в РФ CОVID-19 выявлен у 3,3 млн человек, из них выздоровели 2,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 644 093 пациента.

