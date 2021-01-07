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  7 января 2021
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Трамп пообещал мирную передачу власти Байдену

CentralAsia (CA) -  Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену, несмотря на то, что сам Трамп не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов, сообщает РИА Новости.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил в четверг избрание Байдена президентом США.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченная передача власти», - процитировал Трампа его помощник Дэн Скавино.

Трамп, слова которого приводит Скавино, добавил, что, «хотя это означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой».

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