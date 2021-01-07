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  7 января 2021
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В ООН выразили огорчение в связи с беспорядками в Вашингтоне
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Руководство Организации Объединенных Наций, включая Генерального секретаря и председателя Генассамблеи, выразили огорчение в связи с насилием, которое вспыхнуло в среду в столице США, когда сторонники президента Трампа штурмовали здание Капитолия, пытаясь прервать процедуру сертифицирования результатов ноябрьских выборов. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

После обращения президента Трампа, тысячи его сторонников, собравшихся у Белого дома в Вашингтоне, двинулись в сторону Капитолия, где заседал Конгресс США. Трамп продолжает оспаривать результаты президентских выборов, которые состоялись в ноябре прошлого года и завершились его поражением.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил огорчение в связи с беспорядками, которые произошли в здании Капитолия в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь. Генеральный секретарь считает, что «в таких случаях очень важно, чтобы политические лидеры убеждали своих сторонников воздерживаться от насилия, а также призывали их уважать демократический процесс и верховенство закона».

«Это недопустимое и недостойное нападение на демократию и ее представителей», - сказал глава ООН.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр на своей странице в Твиттере назвал США «одной из ведущих демократий мира». Он выразил надежду на то, что в стране, где размещена штаб-квартира ООН, возобладают мир и уважение к демократическим процессам».

В Межпарламентском союзе решительно осудили насилие и штурм здания Капитолия в Вашингтоне и призвали «уважать этот бастион демократии». «Это недопустимое и недостойное нападение на демократию и ее представителей», - заявил Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, комментируя события в Вашингтоне.

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