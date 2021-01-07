Опубликован рейтинг привлекательных паспортов мира (список)

CentralAsia (CA) - Швейцарская компания Henley&Partners опубликовала рейтинг привлекательности паспортов.



Отмечается, что данный рейтинг составляется на основе индекса свободы передвижения — показателя, указывающего, сколько государств гражданин каждой страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.



Список возглавила Япония. Граждане восточной страны могут посетить 191 государство без визы. В первую десятку вошли: Сингапур — 190 государств, Германия и Южная Корея — 189 государств, Финляндия, Италия, Люксембург и Испания — 188 государств, Австрия — 187 и Франция — 186.



Из Центральной Азии Казахстан занял 70-место, казахстанцы могут посетить 88 стран без визы, на 80-м месте Кыргызстан — 63 государства, 85-место Таджикистан — 58 государств, на 86-м месте Узбекистан — 57 государств и Туркменистан на 90м-месте — 53 государства.



Россия заняла в списке 50-е место: ее гражданство позволяет въехать в 116 стран без предварительного оформления визы.



Наименее привлекательными считаются паспорта граждан КНДР (39 открытых государств), Ливии и Непала (38), Палестины (37), Сомали и Йемена (33), Пакистана (32), Сирии (29), Ирака (28) и Афганистана (26).