COVID-19 продолжает размножаться в теле человека даже через 35 часов после смерти, - эксперты

CentralAsia (CA) - Немецкие судмедэксперты обнаружили репликацию коронавируса SARS-CoV-2 в горле пациентов, умерших от коронавируса, более чем через 35 пять часов после их смерти, сообщает Le Monde.



Исследование проводилось в результате вскрытия пациентов с COVID-19.



Для подтверждения первоначального диагноза и количественной оценки вирусной нагрузки при поступлении трупов в медицинское отделение университетской клиники Гамбург-Эппендорф были взяты мазки из носоглотки. Затем тела хранили при температуре 4 C. Мазки из носоглотки при жизни десяти пациентов делались медперсоналом отделения интенсивной терапии Медицинского центра Гамбургского университета, а также врачами общей практики в среднем за 6 дней до смерти (от 2 до 14 дней до смерти). Мазки из носоглотки до и после смерти проводились медицинским персоналом, обученным выполнять данную процедуру, пишет издание.



По словам исследователей, они не наблюдали взаимосвязи между посмертным временным интервалом и вирусной нагрузкой в глотке. В частности, в течение среднего периода 17 часов после смерти (время до охлаждения тела до 4 C) исследователи обнаружили стабильность количества вирусной РНК, обнаруженной в образцах слизистой оболочки носоглотки на 79 телах.



Затем судебно-медицинские эксперты проанализировали посмертную стабильность РНК SARS-CoV-2 в 11 телах. Средний временной интервал вскрытия после смерти составил около 5 часов. Исследователи обнаружили посмертную вирусную нагрузку в серии мазков из носоглотки, взятых при поступлении тел, а затем через 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96 и 168 часов. Таким образом, они обнаружили присутствие РНК SARS-CoV-2 на постоянных уровнях во все эти различные моменты, следовательно, время не повлияло на уровень вирусной нагрузки, отмечает автор.



В некоторые моменты обнаружилось, что зарегистрированные значения даже показывают увеличение вирусной нагрузки (0,6% в час). Судебные медики решили продолжить изучение шести пациентов, ранее включенных в исследование, оценивающее рост вируса в различных тканях, включая глотку. В горле этих пациентов, умерших от коронавируса, исследователи обнаружили присутствие вируса, который размножался в течение 35 часов после смерти.



Таким образом, ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 сохраняет свою заражающую способность в тканях умерших пациентов в течение длительного периода времени и на неизменно высоком уровне.