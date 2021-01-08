Сборная Монголии по дзюдо примет участие в Doha Masters 2021

CentralAsia (MNG) - Турнир по дзюдо «Doha Masters 2021» соберет лучших дзюдоистов со всего мира в Дохе, Катар, 11-13 января.

В турнире будут соревноваться 398 дзюдоистов из 69 стран, в том числе дзюдоисты, входящие в 32 лучших в каждой весовой категории.

В турнире примут участие 16 дзюдоистов —- 10 спортсменов-мужчин и 6 спортсменок в составе сборной Монголии.

После участия в повторном тестировании на COVID-19 по рекомендации Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, команда отправится 9 января в Доху чартерным рейсом, который будет выполнять компания Hunnu Air, и вернется 14 января.

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