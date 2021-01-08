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  8 января 2021
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Из-за холодов для животных на особо охраняемых территориях Монголии разместили сено и корма

CentralAsia (MNG) -  В это время самой холодной погоды по всей Монголии отделы окружающей среды и туризма аймаков размещают корма и соль для животных в Строго охраняемых территориях.

Например, рейнджеры Зэд Хантай Бутээлийн Нуруу в аймаке Булган разместили 1,8 тонны соли и 1 тонну фуражного риса в 10 локаций для копытных.

Поскольку в большинстве районов аймака Өвөрхангай выпал сильный снег и стало холоднее, ситуация с зимовкой в местах обитания диких животных, особенно находящихся под угрозой исчезновения, ухудшилась. Таким образом, более чем в 40 точках сомонов Баруунбаян-Улаан и Хайрхандулаан размещены корма и соль для архаров и благородных оленей.

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