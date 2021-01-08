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  8 января 2021
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Монголия подтвердила вторую смерть от коронавируса

CentralAsia (MNG) -  6 января Монголия подтвердила 41 новый случай коронавируса, в результате чего общее число заболевших достигло 1349. Это пятеро медицинских работников из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и люди, имевшие прямой контакт с недавними эпицентрами в Улан-Баторе.

В понедельник (4 января) в НИЦИЗ скончался 76-летний мужчина с коронавирусом; мужчина страдал хроническими заболеваниями, в том числе сердечной недостаточностью. Он стал вторым человеком, умершим от коронавируса в Монголии.

На данный момент выздоровели 887 человек с Covid-19.

Коронавирус в Монголии
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