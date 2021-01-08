Эрдэнэ объявила об открытии месторождения золота в Монголии

CentralAsia (MNG) - Erdene Resource Development (TSX: ERD) объявила в среду об открытии нового месторождения золота в 3,5 км к северу от своего проекта Баян Хөндий в Монголии.

По данным компании, основные моменты бурения включают скважину AAD-58, которая принесла 45 метров золота 5,97 г / т, начиная с 10-метровой забойной скважины, в том числе 1 метр 82,5 г / т золота и 8 метров 27,1 г / т золота.

Ресурсы золота Баян Хөндий включают 521 000 унций из расчета 3,16 г / т золота и 103 000 унций предполагаемых ресурсов из расчета 3,68 г / т золота.

В первом квартале 2021 года запланирована масштабная геологоразведочная программа, говорится в сообщении Эрдэнэ.

«Разведка «Темная лошадка» была признана наиболее значительной зоной золотой руды с момента открытия нами золотого месторождения Баян Хөндий», - сказал Питер Акерли, президент и главный исполнительный директор Эрдэнэ.

Фаза II программы бурения «Темной лошадки» была завершена в начале декабря 2020 года, при этом было пробурено еще 3085 метров в 14 скважинах. Всего в 2020 году Эрдэнэ пробурила 4660 метров в 25 скважинах.

Месторождение Баян Хөндий расположено на юго-западе Монголии, в Золотом районе Хөндий, примерно в 16 км к югу от месторождения Алтан Нар. Предварительное технико-экономическое обоснование (PFS) для месторождения предполагает среднегодовую добычу золота 61 000 унций, 45 300 унций золота и 205 000 унций серебра.

В полдень среды акции Эрдэнэ на TSE выросли на 8%. Рыночная капитализация компании составляет 124 миллиона канадских долларов.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения