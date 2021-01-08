Узбекистан, США и Казахстан запустили проект на 1 миллиард долларов

CentralAsia (UZ) - Правительства США, Казахстана и Узбекистана установили Центральноазиатское инвестиционное партнерство. Совместное заявление трех правительств было размещено на сайте посольства США в Ташкенте 7 января.

Как отмечается в документе, участники приветствуют присоединение других стран к этой инициативе в целях продвижения регионального экономического партнерства и процветания.

"В рамках этой инициативы Международная финансовая корпорация развития США (МФКР), Международный финансовый центр «Астана», действующий в интересах правительства Республики Казахстан, и Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан приложат все возможные усилия для мобилизации не менее 1 миллиарда долларов в течение пяти лет в поддержку проектов, способствующих росту частного сектора и расширению экономических связей в Центральной Азии и более широком регионе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Центральноазиатское инвестиционное партнерство будет продвигать осуществляемые под руководством частного сектора проекты.

Центральноазиатское инвестиционное партнерство является важным шагом в продвижении усилий США по поддержке экономического роста и процветания Центральной Азии, - говорится в документе.

"Работая через платформу C5+1, данная инициатива будет стремиться использовать возможности для увеличения торговли, развития и взаимодействия, чтобы сделать каждую страну в Центральной Азии сильнее и процветающей. По мере того, как регион стремится оправиться от экономических последствий пандемии COVID-19, такое сотрудничество и устойчивость становятся еще более важными, чем когда-либо. Центральноазиатское инвестиционное партнерство основано на уважении к развитию и процветанию каждой из центральноазиатских стран", - отмечается в заявлении.

В совместном заявлении подчеркивается, что Центральноазиатское инвестиционное партнёрство основано на уважении к развитию и процветанию каждой страны региона.