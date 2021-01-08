Монголия может войти в книгу рекордов климата за самое высокое давление воздуха, - климатолог

CentralAsia (MNG) - Экстремальные погодные условия стали более обычным явлением в последние годы — от сильных холодов, которые могли привести к огромному количеству смертей перелетных птиц, до уровня давления, о котором сообщалось в лондонском аэропорту Хитроу, который был самым высоким официальным значением для этого района за три столетия ведения учета.

Теперь Монголия может войти в книгу рекордов климата за самое высокое из когда-либо зарегистрированных значений приземного давления воздуха.

Профессор Университета штата Аризона и климатолог Рэнди Червени координирует оценку Всемирной метеорологической организации экстремальных климатических явлений. Он изучает цифры в Монголии, и The Show побеседовал с ним о том, что означает это высокое давление. Учёный сказал, что холодная воздушная масса в Монголии, возможно, побила мировой рекорд по давлению приземного воздуха.

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