В Монголии за сутки коронавирус выявлен еще у 33 человек. Всего — 1395

CentralAsia (MNG) - В Монголии за 7 января проведен 14 225 ПЦР тест на коронавирус, выявлено 33 новых случая заражения. Об этом 5 января на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Также за сутки от COVID-19 вылечились еще 7 человек.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1395, из которых 896 вылечились, 462 пациентов находятся на лечении в больницах.

Зарегистрировано 2 смертельных случая.

Коронавирус в Монголии

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