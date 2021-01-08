HRW осуждает препятствия для регистрации НПО в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Несмотря на некоторые реформы в области «прав человека» в Узбекистане за последние годы, чрезмерные и жесткие требования к регистрации организаций продолжают оставаться «серьезным» препятствием для работы независимых НПО.

Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) от 7 января.

По мнению международной организации, официальные лица Узбекистана должны внести поправки в закон, чтобы разрешить независимым группам, стремящимся работать над проблемными вопросами, такими как права человека и принудительный труд, регистрировать свои НПО.

С тех пор, как Шавкат Мирзияев пришел к власти в самой густонаселенной стране Центральной Азии в 2016 году, узбекское правительство предприняло «некоторые важные шаги» для упрощения процесса регистрации, но, несмотря на обязательство президента отменить ограничения для НПО в 2018 году, «тяжелые» процедуры остаются в силе.

По словам шести независимых групп, добивавшихся государственной регистрации в Узбекистане в последние годы, их заявки на регистрацию их НПО были отклонены «из-за незначительных ошибок, таких как орфографические ошибки или отсутствие информации».

Опрошенные HRW заявили, что законодательство страны содержит множество ненужных требований для регистрации организации, но в то же время существует множество причин для отклонения заявки, что позволяет чиновникам принимать произвольные решения.

По словам правозащитников, одна из НПО неохотно была зарегистрирована только после третьей попытки. По словам Владислава Лобанова, исследователя-ассистента Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, международные партнеры настоятельно призывают Ташкент разрешить неправительственному сектору свободно работать, и правительству нужно прислушаться к этим призывам.

В апреле прошлого года Комитет ООН по правам человека выразил озабоченность узбекскому правительству по этому поводу. Официальные лица ЕС и США также выразили обеспокоенность по поводу препятствий для регистрации НПО в Узбекистане.