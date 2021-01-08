В Туркменистане после 18 лет заключения в тюрьме скончался бывший чиновник Язгельды Гундогдыев

CentralAsia (TM) - Кампания «Покажите их живыми!» сообщила, что 28 декабря 2020 года в тюремном заключении скончался бывший высокопоставленный государственный чиновник Туркменистана Язгельды Гундогдыев.

Гундогдыев является одним из так называемых «ноябристов», член группы высокопоставленных политических деятелей, обвиняемых в участии в предполагаемом государственном перевороте с целью свержения Ниязова.

Гундогдыев скончался в колонии, проведя более 18 лет в тюремном заключении без связи с внешним миром, включая родных, юристов, врачей и представителей международных правозащитных организаций, говорится в сообщении, опубликованном 4 января на сайте кампании.

Правительство Туркменистана не выпустило официального заявления о смерти Гундогдыева.

64-летний Гундогдыев являлся бывшим главой международного отдела аппарата президента и бывшим главой администрации Дашогузского велаята.

В 2003 году Язгельды Гундогдыев был осужден за предполагаемое участие в покушении на президента Сапармурада Ниязова. Его судили в рамках закрытого и политически мотивированного процесса, который не соответствовал стандартам справедливого судебного разбирательства, и 21 января 2003 года он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Видеозапись его «признания» транслировалась по национальному телевидению 18 декабря 2002 года.

Кампания «Покажите их живыми!» убеждена, что смерть Гундогдыева, равно как и смерти других влиятельных в прошлом чиновников, подвергшихся насильственным исчезновениям в секретных тюрьмах, является результатом жестокого и бесчеловечного содержания под стражей без связи с внешним миром и представляет собой последовательную негласную попытку властей Туркменистана уничтожить ключевых в прошлом политических деятелей и стереть память о них, говорится в сообщении.

Кампания «Покажите их живыми!» призывает правительство Туркменистана немедленно прекратить практику исчезновения людей в тюремной системе, а демократические страны и международные организации отреагировать серьезным и решительным образом на положение жертв насильственных исчезновений, содержащихся в полной изоляции в тюрьмах Туркменистана в течение многих лет.

Коалиция правозащитников, занимающаяся защитой прав заключённых, содержащихся в изоляции от внешнего мира, документировала более 120 случаев насильственных исчезновений в туркменских тюрьмах. Списки без вести пропавших, составленные международной кампанией "Покажите их живыми!", включают известных оппозиционеров и бывших высокопоставленных чиновников, арестованных как по политическим мотивам, так и по обвинению в коррупции.