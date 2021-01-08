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  8 января 2021
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В Таджикистане отец пятерняшек просит выделить его семье квартиру

CentralAsia (TJ) -  Отец пятерняшек, родившихся в канун нового года впервые в Таджикистане, просит власти страны выделить его семье новую квартиру в Душанбе.

Но власти Хатлона заявляют, что строят новый трехкомнатный дом рядом с домом дедушки малышей в Кубодиенском районе Хатлонской области.

Пятерняшки – два мальчика и три девочки – родились в душанбинском роддоме неделю назад у 30-летней жительницы Кубодиена Дилнозы Мамадовой. Родители новорожденных говорят, что в сельской местности, без электричества и тепла, невозможно обеспечить надлежащий уход и воспитание за малышами. Врачи заявили, что дети здоровы и их выписка из роддома будет зависеть от их состояния.

У Рахмона Нурмуродова, отца пятерняшек, в эти дни забот невпроворот. Целыми днями он справляется о здоровье своей супруги и новорожденных малышей в роддоме, а вечером возвращается в Кубодиен, куда скоро должны приехать младенцы, но его беспокоит отсутствие условий в доме.

Рождение сразу пятерых детей – большая редкость. По статистике, вероятность зачать пятерню естественным путем составляет 1 к 60 миллионам. В Таджикистане прошлом были случаи рождения тройняшек и четверни. Закона о поощрении женщин, родивших более трех детей, в Таджикистане нет. Однако власти и отдельные граждане оказывают таким матерям материальную помощь.

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