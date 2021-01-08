Трамп пообещал законную передачу власти Байдену

CentralAsia (CA) - Действующий президент США Дональд Трамп осудил насилие во время протестов его сторонников на Капитолии и штурм здания конгресса. Об этом Трамп заявил в видеообращении, которое разместил в своем аккаунте в Twitter. Это стало первой публикацией президента после того, как соцсеть заблокировала его аккаунт.

Трамп пообещал, что те, кто нарушил закон во время митинга, «заплатят» за это. Он также заявил, что применившие насилие в этот день, не являются представителями США.

«Мы только что прошли через интенсивные выборы, эмоции кипят, но сейчас страсти должны улечься, а спокойствие — восстановиться», — заявил Трамп.

Он пообещал, что сфокусируется на законной и мирной передаче власти новой администрации. Президент заверил, что инаугурация Байдена состоится, как и было запланировано, 20 января.

Президент пояснил, что во время попыток оспорить результаты выборов через суд его единственной целью было обеспечить целостность выборов. Трамп заверил, что действовал из необходимости «защитить американскую демократию». Он также заявил, что все еще убежден в необходимости реформирования избирательного законодательства.

Граждане США должны объединиться «как одна семья нации», заявил президент. «И всем моим прекрасным сторонникам: я знаю, что вы разочарованы, но я хочу, чтобы вы знали, что наше невероятное путешествие только начинается», — заключил он.

После штурма здания конгресса сторонниками Трампа, начали звучать призывы к отставке президента до истечения срока его полномочий. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что необходимо применить 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет отстранить президента. В этом случае полномочия перешли бы к вице-президенту Майку Пенсу.

СМИ, однако, сообщили, что последний не желает активировать поправку и смещать Трампа с должности.

Белый дом призвал привлечь к ответственности виновных в штурме конгресса

Политика

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию и заявил, что это привело к штурму конгресса.