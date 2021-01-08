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  8 января 2021
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В США глава полиции Капитолия подал в отставку после беспорядков

CentralAsia (CA) -  Глава полицейского управления, которое занимается охраной Капитолия, Стивен Сунд подал в отставку после беспорядков в Вашингтоне. Об этом сообщают телеканал CNN и агентство Associated Press со ссылкой на неназванного представителя полиции.

Телеканалу источник рассказал, что отставка Сунда произойдет 16 января. Его увольнение последовало после критики спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Информацию об отставке Сунда также подтвердил источник Associated Press. Как передает агентство, ранее руководитель полиции Капитолия рассказывал, что полиция не ожидала, что сторонники Трампа начнут штурмовать здание.

Штурм Капитолия в Вашингтоне произошел 6 января. Против ворвавшихся в здание сторонников Трампа правоохранительные органы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным властей, в ходе протестов погибли четыре человека. Позднее сообщалось о гибели пострадавшего при штурме офицера полиции, но полиция опровергла эти сообщения.

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