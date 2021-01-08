Правительство США заключило контракт с MIAT на выполнение чартерных рейсов для сотрудников посольств и ООН

CentralAsia (MNG) - Посольство США в Улан-Баторе обратилось за помощью к правительству Монголии в обмене сотрудниками, завершившими свою работу в стране, и в привлечении вновь назначенных сотрудников на должности в столице Монголии.

Поэтому правительство США с помощью правительства Монголии зафрахтовало рейсы между Улан-Батором и Сеулом.

Полеты выполнялись между международным аэропортом Буянт-Ухаа в Улан-Баторе и международным аэропортом Инчхон в Сеуле.

Они привезли в Улан-Батор 30 сотрудников посольства США, трех сотрудников ООН и пятерых граждан Монголии. Впоследствии 38 пассажиров были помещены на карантин в отеле «Кемпински» в Улан-Баторе.

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