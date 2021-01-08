В Казахстане за сутки 831 человек заразился коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки 7 января выявлен 831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, передает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 160 650 случаев.

По данным на 6 января, в "красной" зоне по эпидемиологической ситуации находится Атырауская область. В "желтой" зоне - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Костанайская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Коронавирус в Казахстане

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