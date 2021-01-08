По данным ВОЗ за последние сутки в мире выявлено около 736 тысяч новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (CA) - По данным Всемирной организации здравоохранения число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет более 85 млн 929 тысяч, из них более 1 млн 876 тысяч человек умерли (по состоянию на 17:04 по центральноевропейскому времени 7 января 2021 года). За последние сутки в мире выявлено 735 944 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, 13 968 больных умерло.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса (по состоянию на 10:22 часов по ташкентскому времени 8 января 2021 года), в мире заразилось более 88 млн 042 тысяч человек, из них более 1 млн 898 тысяч скончались.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где по данным ВОЗ выявлено более 20,870 млн зараженных. На втором месте находится Индия (более 10,395 млн), на третьем — Бразилия (более 7,810 млн), на четвертом — Россия (3,332 млн), на пятом — Великобритания (2,836 млн).

По данным ВОЗ, за последние сутки в США было зарегистрировано 227 369, Индии — 20 346, Бразилии — 56 648, России — 23 541 и Великобритании — 62 322 новых случаев заболевания.