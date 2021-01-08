За сутки в Узбекистане выявлено 73 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки, 7 января, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 77 485 (+73), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 13 регионах страны.

7 января в стране скончался еще один пациент с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составило 616.

В медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 116 пациентов. Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 75 875 (+116), показатель выздоровления - 98%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 994 пациента. Из них 157 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние 29 пациентов врачами оценивается как крайне тяжелое.