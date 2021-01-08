В Японии за три недели из-за снегопадов погибли 29 человек

- Казахстан, происшествия
- 14:26, 08 января 2021
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CentralAsia (KZ) - В Японии с середины декабря 2020 года из-за снегопадов погибли 29 человек. Об этом сообщает общественное телевидение NHK.
До настоящего времени были отменены свыше 400 внутренних авиарейсов.
В префектуре Ямагата до конца месяца приостановлено движение высокоскоростных поездов.
После рекордного снегопада в районе Йокоте префектуры Акита на севере страны, к поисково-спасательным работам отправлены сотрудники сил самообороны (SDF).
Японское метеорологическое агентство (JMA) объявило, что по сравнению с новогодними праздниками в страну поступил более холодный воздух и к концу недели ожидается сильный снегопад.
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