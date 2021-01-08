В США пять человек погибли во время беспорядков у Капитолия

CentralAsia (CA) - Полиция Капитолия подтвердила гибель своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков в Вашингтоне 6 января, говорится в сообщении ведомства. Это пятый человек, умерший во время штурма здания Конгресса.

Офицер полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от ран, полученных во время столкновений с протестующими, говорится в сообщении ведомства. Он вернулся в офис и потерял сознание, пояснили в полиции. Сикника доставили в местную больницу, где он позже скончался.

Смерть офицера будет расследовать соответствующий отдел столичного департамента полиции, полиция Капитолия и федеральные ведомства.

Ранее телеканал CNN сообщал о гибели полицейского после столкновений с демонстрантами, но полиция Капитолия опровергла это сообщение. За день до этого полиция сообщала о смерти четырех человек во время протестов, в том числе одной женщины – ветерана ВВС США.

Как писал Bloomberg, после беспорядков власти предъявили обвинения более чем 50 людям. В основном их обвиняли в незаконном проникновении и нападении.

Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия сообщал, что при расследовании будут рассматриваться все обвинения, в том числе в сговоре и мятеже.

После штурма здания Конгресса глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку. Незадолго до этого покинуть пост его призвала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она заявила, что Сунд "даже не позвонил" конгрессменам, когда начались протесты.