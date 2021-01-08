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  8 января 2021
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На Украине ввели жесткий локдаун

CentralAsia (CA) -  На Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится до 24 января. Решение о введении строгих ограничительных мер было принято еще в начале декабря 2020 года на заседании правительства.

Кафе, бары и рестораны закрылись для посетителей, но продолжают работать навынос и на доставку. Рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения также не работают, массовые мероприятия запрещены. На период карантина закрыты школы и вузы, однако работают детские сады.

Продолжают работу продуктовые магазины, банки, аптеки и почтовые отделения. Парикмахерские и салоны красоты также смогут принимать посетителей, однако только по предварительной записи. Работа общественного транспорта ограничена не будет.

С середины ноября властями был введен так называемый карантин выходного дня. Ограничения, аналогичные мартовским (за исключением работы транспорта и авиаперевозок), действовали только в выходные.

Правительство решило не продлевать эти меры в декабре в связи с улучшением эпидобстановки, однако уже с середины месяца число заразившихся коронавирусом и умерших в стране стало увеличиваться.

С декабря на Украине действуют ограничения «оранжевой зоны». В частности, запрещаются концерты, спортивные, социальные и другие мероприятия с более чем 20 участниками, за исключением матчей игровых видов спорта, которые проводятся без зрителей. Не работают ночные клубы, хостелы, турбазы, ночью заведения общественного питания могут работать только на доставку. Кроме того, кинотеатры и театры должны быть заполнены не более чем на 50%.

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