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  8 января 2021
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Трое граждан Таджикистана нарушили литовскую границу и попросили убежище

CentralAsia (TJ) -  В Шальчининкайском районе задержали трех подозреваемых граждан Таджикистана, незаконно попавших в Литву из Белоруссии, сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на Службу охраны государственной границы (VSAT).

Инцидент произошел в начале недели у села Аладишкес Варенского района. Сотрудники погранслужбы заметили, как три человека с белорусской стороны достигли границы с Литвой в лесной местности, перешли ее и направились вглубь страны.

Подозреваемых задержали. Мужчина и двое подростков немного говорили по-русски, они представились гражданами Таджикистана, отцом и сыновьями. При себе у них были копии паспортов своей страны.

Иностранцы ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве. Пограничники доставили их на контрольно-пропускной пункт “Шальчининкай”, где есть специальные помещения для тех, кто просит убежища.

Офицеры миграционного отдела Варенской пограничной службы VSAT приступили к первоначальным действиям по процедуре предоставления убежища. О просьбе иностранцев сообщили в Департамент миграции, который занимается рассмотрением таких заявлений.

Сообщается, что иностранных граждан проверят на коронавирус, после чего будет принято решение об их дальнейшем размещении.

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