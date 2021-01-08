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  8 января 2021
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Суд Ирака выдал ордер на арест Дональда Трампа

CentralAsia (CA) -  Суд в Багдаде, расследующий убийство замглавы народного ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Аль-Мухандис был убит вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января 2020 года. Они стали жертвами ракетного обстрела с воздуха. В Пентагоне тогда подтвердили, что удар по воздушной гавани был нанесен американскими военными.

В ордере утверждается, что речь идет о предумышленном убийстве. В соответствии с иракским законодательством, за подобное преступление предусмотрена смертная казнь.

В документе подчеркнуто, что после завершения процедур предварительного расследования принято решение о выдаче ордера на арест Трампа в соответствии с положениями статьи 406 действующего Уголовного кодекса Ирака. Процедуры расследования будут продолжены для выяснения других участников этого преступления.

Третьего января 2020 года США провели в окрестностях Багдада спецоперацию по ликвидации Касема Сулеймани – иранского военного деятеля, генерала-лейтенанта и командующего подразделением “Аль-Кудс” в составе КСИР.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при атаке не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.

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