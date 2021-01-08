В Узбекистане обрушился недавно построенный мост (фото)

- Узбекистан, происшествия
- 17:32, 08 января 2021
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CentralAsia (UZ) - Пешеходный мост длиной 37 метров, построенный через канал возле святыни «Ун битта Ахмад» в городе Намангане обрушился. Об этом сообщают в соцсетях.
Мост был построен недавно. Глава Наманганской области лично наблюдал за строительством пешеходного моста.
Ранее сообщалось, что 26 опор мостов в Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Джизакской, Ташкентской и Андижанской областях находятся критическом состоянии.
А построенный за миллиарды сумов мост в Сурхандарье начал рушиться спустя почти полтора года.