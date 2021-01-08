В Узбекистане обрушился недавно построенный мост (фото)

В Узбекистане обрушился недавно построенный мост

CentralAsia (UZ) - Пешеходный мост длиной 37 метров, построенный через канал возле святыни «Ун битта Ахмад» в городе Намангане обрушился. Об этом сообщают в соцсетях.

Мост был построен недавно. Глава Наманганской области лично наблюдал за строительством пешеходного моста.

Ранее сообщалось, что 26 опор мостов в Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Джизакской, Ташкентской и Андижанской областях находятся критическом состоянии.

А построенный за миллиарды сумов мост в Сурхандарье начал рушиться спустя почти полтора года.