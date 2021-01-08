Самолёт Туркменистана прилетел в Мюнхен за врачами, - СМИ

CentralAsia (TM) - «Боинг-737» авиакомпании «Туркменистан» (бортовой номер EZ-A020) приземлился сегодня в Мюнхене в 12:30 минут по местному времени. Как сообщил источник turkmen.news в Германии, через полтора часа (в 14:00) он должен был вылететь обратно в Туркменистан, однако на 15:50 европейского времени борт до сих пор стоит на стоянке.

Самолет прибыл в Мюнхен пустым. Обратным рейсом в Ашхабад он доставит шесть немецких врачей. Цель их поездки в Туркменистан неизвестна. Официальные СМИ о полете самолета в Мюнхен не сообщали.

Также turkmen.news стало известно, что назад в Германию врачи вернутся 10 января. После того как они будут доставлены в Мюнхен, туркменский «Боинг-737» отправится в лондонский аэропорт Лутон. С какой целью – доподлинно неизвестно.

За последние полгода это уже третье посещение Туркменистана врачами из Мюнхена. В первый раз они прилетели 27 августа. Об этом визите, как и о нынешнем, официально не сообщалось. Помимо медиков, на борту самолета находились несколько коробок перевязочных материалов, а также коробки с логотипом американской фирмы Promega — производителя технологий для изучения вирусов, в том числе и COVID-19.

Второй визит состоялся 26 ноября. На этот раз о прибытии немецких медиков сообщили официальные СМИ. Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел личную встречу с профессором Клаусом Пархофером, который обследовал первого президента Сапармурата Ниязова незадолго до его смерти в 2006 году. Нескольким другим немецким медикам были присвоены звания почетных профессоров Государственного медицинского университета Туркменистана.

При этом официальные СМИ не уточняли, для чего потребовалось организовывать визит иностранных докторов в период пандемии COVID-19, когда регулярное авиасообщение прекращено, въезд в страну для иностранцев закрыт, а вернувшиеся на родину вывозными рейсами граждане проходят 21-дневный карантин в соответствующих лагерях.

Оба предыдущих визита обслуживал правительственный лайнер Bombardier Challenger 870. По данным источников turkmen.news, визит 7 января был организован неожиданно. Предыдущие полеты готовились дольше.